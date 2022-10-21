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В Новой Зеландии чиновникам запретили использовать непонятные и сложные слова

В Новой Зеландии чиновникам запретили использовать непонятные и сложные слова

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Фото: Global Look Press/David Inderlied
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Власти Новой Зеландии приняли так называемый законопроект о простом языке, в соответствии с которым чиновникам страны запретят использовать «бюрократический» и «непонятный» язык при общении с общественностью. Об этом сообщает радио RNZ.

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«Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право знать, о чем их просит правительство», — заявила новозеландский депутат Рэйчел Бояк, которая представила законопроект.

Чиновникам придется отказаться от «канцеляризмов» и «сложных английских слов». Таким образом в Новой Зеландии стремятся помочь людям, для которых английский является вторым языком, а также лицам с ограниченными возможностями и неполным образованием, сообщает телеканал «Звезда».

Сторонники закона утверждают, что он позволит сэкономить деньги и время правительства и что ясная коммуникация между властями и обществом является ключевым фактором эффективно работающей демократии. Также они считают, что закон позволит людям с ограниченными возможностями, пожилым и тем, кто нуждается в переводе, лучше разбираться в официальных заявлениях и документах, пишет REGNUM.

При этом оппозиция заявила, что отменит закон в случае прихода к власти в 2023 году, сообщается на сайте kp.ru. Депутат парламента Симеон Браун заявил, что это решение только увеличит количество бюрократов, которые будут следить за употреблением тех или иных выражений.

Ранее, 23 сентября, сообщалось, что российские граждане, имеющие постоянный вид на жительство (ПМЖ) в Латвии, должны сдать экзамен на знание латышского языка для его продления.

Днем ранее сейм республики принял поправки в закон о миграции, который ужесточил порядок пребывания в стране граждан России и Белоруссии.

Владельцы ПМЖ, ранее являвшиеся гражданами или негражданами Латвии, должны до 1 сентября 2023 года получить сертификат на знание латышского языка на категорию A2. В противном случае их ПМЖ будет аннулирован, а взамен они получат временный вид на жительство (ВНЖ) сроком на один год.

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