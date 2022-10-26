Психолог дал рекомендации по времени использования гаджетов дошкольниками

Дошкольнику следует проводить за экраном гаджета не более часа в сутки. Об этом в среду, 26 октября, заявил завкафедрой психологии образования и педагогики МГУ им. Ломоносова, академик РАО Александр Веракса «Газете.Ru».

Он пояснил, что даже в этом случае взрослый должен быть причастен хотя бы к обсуждению того, что происходит на экране. По словам академика, это может снизить негативное воздействие гаджетов на ребенка.

При этом дети, у которых была сформирована зависимость от гаджетов в 5–7 лет, в школе проводят в смартфоне еще больше времени, подчеркнул эксперт. Веракса пояснил, что такая зависимость снижает уровень их саморегуляции, от которого зависит успешность во взрослой жизни.

«Мы каждый год проводим опросы, в которых принимают участие десятки тысяч родителей дошкольников, и больше 90% взрослых дают ребенку в руки смартфон и осознают, что ребенок сутками проводит время в гаджете», — отметил психолог.

1 сентября семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, что если ребенок во время урока отвлекается на чтение новостей или переписывается в соцсетях, это дает дополнительную нагрузку на голову и негативно влияет на сосредоточенность.

По словам Панфиловой, школьник из-за этого может почувствовать сильную усталость в концу дня, а от переутомления может произойти нервный срыв.