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В ЛНР сообщили об ожесточенных боях с ВСУ в районе Кременной и Сватова

Помощник министра внутренних дел ЛНР Киселев: в районе Кременной и Сватова ведутся самые ожесточенные бои с ВСУ
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В районе Кременной и Сватова идут самые тяжелые бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил 26 октября помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

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«Самые ожесточенные бои происходят сейчас в районе Кременной и Сватова. Сегодня попытки прощупать нашу оборону группами по 30-40-50 человек из числа теробороновцев из мобилизованных приводят к печальным [для Украины] последствиям, несут большие потери. Наемники отказываются идти с тербатовцами на прощупывание, отправляют только мобилизованных», — сказал он в эфире Первого канала.

Киселев также рассказал о том, что на лиманском направлении польские наемники потерпели ряд неудач, отказались наступать, а позже уничтожили группу украинских националистов, которую отправили к ним для восстановления дисциплины.

По его словам, разобраться с отказом наступать к наемникам отправили группу украинских боевиков. «Разговора не получилось», украинцы были убиты, указал Киселев.

До этого, 25 октября, помощник главы МВД ЛНР заявил, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским войскам в районе Кременной. По словам Киселева, в результате удара было подбито более 10 единиц техники ВСУ.

16 октября источник в силовых структурах ЛНР рассказал об отражении попыток массированного наступления ВСУ под Сватовом и Кременной. Российские войска уничтожили около 90% украинской группировки.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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