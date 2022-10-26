Мошенники смогли внести на счета банкоматов фальшивых купюр на 60 млн рублей

Мошенники обманули банкоматы и внесли на счета 60 млн рублей фальшивок. Об этом в среду, 26 октября, рассказал корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов.

Так, мошенники внесли в устаревшие банковские аппараты почти 13 тыс. поддельных банкнот, а позже снимали уже настоящие деньги в современных терминалах. Таким образом успели обналичить около 1 млн рублей. Подмену обнаружили сотрудники одного из банков после инкассации.

«В данной ситуации банкомат, наиболее вероятно, либо очень сильно устаревший, либо в нем было загружено старое ПО. Купюры, в которых были дополнительные элементы защиты, видимо, не проверялись, поэтому банкомат посчитал, что они корректны», — рассказал директор центра по противодействию мошенничеству Павел Коваленко.

Есть вероятность, что для зачисления фальшивок аферисты знали, какой из аппаратов проглотит подделку. Также возможно, информацию им передали сотрудники банка.

Как рассказали эксперты, в случае, если банкомат проглотил подделку, вероятность выдачи этих купюр назад крайне мала.

«Из банкомата, который выдает деньги населению, вы, скорее всего, такую подделку не получите, то есть шанс очень невелик. Вот банк действительно может пострадать», — сказала коммерческий директор компании по адаптации техники приема денег Татьяна Давидис.

Чаще всего фальшивомонетчики используют купюры высокого номинала. Этот случай не исключение. Оказалось, что все 13 тыс. экземпляров были подделкой пятитысячной купюры.

Юрист Софья Жалялова пояснила, что мошенников ждет наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Личности фальшивомонетчиков до сих пор не установили. Пока IT-специалисты исправляют ошибки программного обеспечения, стражи порядка пытаются найти аферистов.

В январе жительница Нижнего Новгорода, работавшая за кассовым аппаратом в Сбербанке, украла из банка 26 млн рублей. По данным «Известий», 23-летняя девушка в течение года забирала с работы разные суммы, а 24 января она не пришла на работу. Подозреваемую арестовали и завели против нее уголовное дело.