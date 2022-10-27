Пенсия по потере кормильца в 2023 — индексация, кому положена

В 2023 году все социальные выплаты будут проиндексированы в пересчете на новый прожиточный минимум, региональные коэффициенты и другие показатели. «Известия» в своем материале разобрали, кому положена материальная помощь и как поменяются размеры выплат в следующем году.

Кому предоставляют пенсию по потере кормильца

Пенсия по потере кормильца назначается в разных случаях и имеет несколько разновидностей.

Страховая пенсия выплачивается всем гражданам на иждивении умершего, имеющего трудовой стаж. Именно от стажа зависит величина выплаты. Иждивенцами признаются члены семьи, находившиеся на полном содержании умершего, для которых предоставляемая родственником помощь была единственным источником средств. Все несовершеннолетние дети умершего автоматически считаются иждивенцами.

Государственная полагается родственникам умершего военного или космонавта, или же гражданина, имеющего статус пострадавшего вследствие техногенной катастрофы.

Социальная пенсия назначается детям погибшего или его родственникам с инвалидностью в случае, если кормилец не работал. Также социальную пенсию с самого рождения получают дети, чьи родители неизвестны.

Пенсии назначаются не только по факту смерти кормильца, но и в том случае, если он был признан пропавшим без вести.

Если гражданин может претендовать и на социальную, и на страховую пенсию, то ему по умолчанию назначается выплата в большем размере. В случае, если пенсия оказывается ниже прожиточного минимума в регионе, к ней дополнительно назначается социальная доплата.

На 2022 году средний размер социальной доплаты на федеральном уровне составляет 2,1 тыс. рублей, а по регионам доплата в среднем составляет около 5,1 тыс. рублей. Уже с 1 января следующего года социальная доплата будет автоматически назначаться ко всем видам пенсий, которые ниже федерального или регионального прожиточного минимума.

Как оформить пенсию по потере кормильца

С 1 января 2023 года выплаты по потере кормильца будут назначаться автоматически в случае смерти гражданина, имеющего иждивенцев. Сведения о его кончине будут поступать в Пенсионный фонд из единого госреестра ЗАГС.

Решение о назначении пенсии принимается в течение пяти дней после утраты кормильца несовершеннолетним. До наступления января для получения выплат необходимо предоставить документы в Пенсионный фонд России (ПФР), посетив его лично или подав заявление на сайте или портале Госуслуг.

При этом оформив пенсию по потере кормильца, гражданин может получать и другие выплаты, в том числе по инвалидности, старости или выслуге лет.

Для трудоспособных родственников умершего помощь носит временный характер. Так, дети получают пенсию по потере кормильца до достижения совершеннолетия, при очном обучении — до 23 лет. Также основанием для прекращения выплат является вступление в официальный брак, появление собственных детей или официальное трудоустройство.

В свою очередь инвалиды и пожилые родственники умерших оформившие выплаты в 2023 году, будут получать их пожизненно автоматически.

Индексация пенсии по потере кормильца в 2023 году в России

Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января на 4,8%. Пересчитаны будут как пенсионный коэффициент на основе накопленных трудящимся баллов, так и фиксированная выплата к пенсии по случаю потери кормильца.

В свою очередь социальные пенсии увеличат с 1 апреля 2023 года. По предварительным данным, индексация произойдет на 3,3%, однако точная цифра будет позднее утверждена правительством.

В случае с государственной пенсией формула расчета будет определяться обстоятельствами гибели госслужащего. Так, например, размер пенсии по потере кормильца в случае военной травмы составит 200% от социальной пенсии. Если же кормилец умер в результате заработанного на службе заболевания, то пенсия будет назначена в размере 150%. Для родственников космонавтов размер выплат составит 40% от суммы денежного довольствия кормильца.

Другие правила действуют в отношении смерти от радиационных или техногенных катастроф. При утере кормильца таким образом дети матери-одиночки или круглые сироты будут получать 250% от социальной пенсии, а остальные родственники — 125%.

В случае со смертью сотрудников силовых ведомств пенсия для их иждивенцев высчитывается в зависимости от выслуги лет и назначается непосредственно в органах, где работал умерший. Влияет и причина утраты кормильца — если он погиб от травмы во время исполнения, то его родственники будут получать 50% от размера оклада умершего, а если к гибели привело заболевание, полученное на службе, то 40%.

Ранее «Известия» рассказали о том, на сколько планируют увеличить пенсии по старости в России в 2023 году и из чего складываются выплаты работающим и неработающим пенсионерам.