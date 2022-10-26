В Тольятти соберут первую Lada Vesta NG

На АвтоВАЗе приступили к пробной сборке первого автомобиля Lada Vesta NG, на котором отладят все технологические операции. Об этом 26 октября сообщила группа Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

Сборка машины идет на линии В0. Весь процесс проходит под контролем технологов и соответствующих инженерных служб автозавода. Полностью закончить цикл сборки автомобиля Lada Vesta на конвейере планируют 28 октября.

В Avtograd news отметили, что таких технологических прогонов на заводе предстоит сделать еще много, чтобы отладить все необходимые операции при сборке автомобиля перед началом серийного производства, которое намечено на весну 2023 года. Специалисты уточнили, что первый собранный автомобиль в продажу не поступит.

21 октября стало известно, что АвтоВАЗ приступил к подбору поставщиков, которые будут выпускать компоненты для Lada Vesta NG. Главным критерием оценки таких компаний будет готовность обеспечить уверенный старт производства флагманской модели в марте 2023 года, а равно и поддержку необходимыми узлами для производства машины в дальнейшем. Запуск Lada Vesta NG на основной площадке завода в Тольятти станет первым мощным самостоятельным проектом компании после ухода с предприятия иностранных партнеров.