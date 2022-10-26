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Продюсер рассказал о необычных пунктах в райдерах российских звезд

Продюсер Ашуров о райдерах звезд: Бузова просит колбасу, а Ёлка — гречку
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Фото: Getty Images/baona
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Российские артисты иногда указывают достаточно необычные требования в своих райдерах, например колбасу, 10 яиц или кальян на сцене. Об этих и других требованиях в райдерах российских знаменитостей музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров рассказал в среду, 26 октября.

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«У разных звезд разные требования. Иногда запрашивают личные самолеты, суперджеты. У артиста Филиппа Киркорова, например, обязательное требование — это кока-кола. Вроде ничего помпезного, но для короля нашей эстрады важно, чтобы она была», — сказал Ашуров в беседе с Lenta.Ru.

По словам продюсера, почти для всех знаменитостей необходимо присутствие дежурной машины, сопровождающей артиста. А некоторые запрашивают конкретных охранников.

«Есть те, кто требует запрещенные вещества у организаторов мероприятий, корпоративов. Были случаи, когда артисты отказывались выходить выступать, пока не получат требуемого. Еще были те, кто просил принести кальян непосредственно на сцену», — рассказал он.

По мнению Ашурова, особенностью российских звезд является повышенное внимание к алкоголю — его требуют почти все.

«А вот Олечка Бузова любит колбасу. Ей важно, чтобы нарезка обязательно была в гримерке. А певице Елке, допустим, очень важны молчаливые водители, на уровне немых. Также она ждет, чтобы всегда были гречка, ровно 10 вареных яиц и авокадо», — заключил продюсер.

22 октября Ольга Бузова рассказала, почему не спешит переезжать в новую квартиру в Москве после ремонта. По ее словам, причина в прошлом опыте неудачного переезда, который она не хочет повторять.

Ранее, 19 октября, Бузова появилась на музыкальном фестивале «Жара COOL FEST» в Москве в образе, скопированном с голливудской звезды Ким Кардашьян, передает НСН.

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