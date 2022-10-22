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Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Певица Ольга Бузова рассказала, почему не спешит переезжать в новую квартиру в Москве после ремонта. Причина в прошлом опыте неудачного переезда, который она не хочет повторять.

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«Ремонт я доделала. Это сложно и дорого. Пока я не думала о переезде. Мне нужно сейчас всё довести до предела. Я никуда не тороплюсь. У меня прошлый переезд был связан со стрессом, болью и совершенно не кайфовыми событиями», — поделилась она в интервью с Prozvezd 21 октября.

Бузова добавила, что в настоящее время наводит порядок в квартире и занимается переездом без спешки.

Телеведущая осуществила свою мечту о покупке квартиры в Москве около двух лет назад.

Ранее, 16 сентября, в Сети появилось видео, на котором певица станцевала под живую скрипку. Посетители ресторана в Красной Поляне в Сочи стали случайными свидетелями танцевального номера Бузовой на входе с ресторан.

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