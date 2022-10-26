Российские военные отразили пять атак ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении вооруженные силы Украины предприняли пять попыток атаковать позиции российских войск на узком фронте в направлении села Куземовка Луганской Народной Республики, все они отражены. Об этом 26 октября заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в нападении участвовали 500 человек: батальонная тактическая группа и рота иностранных наемников.

«Активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов», — рассказал Конашенков.

Кроме того, он заявил, что на краснолиманском направлении уничтожено более 70 украинских военных, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.

Накануне он также сообщал об атаке ВСУ в направлении Куземовки. По словам представителя Минобороны РФ, российская артиллерия отбросила противника на исходные позиции. Тогда было уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ, а также танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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