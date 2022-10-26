Поверенный в делах КНР заявил о высоком уровне политдоверия между Москвой и Пекином

Уровень политического доверия между Москвой и Пекином высок как никогда. Об этом в среду, 26 октября, заявил временный поверенный в делах КНР в РФ Сунь Вэйдун на конференции в Доме экономиста, посвященной российско-китайским отношениям.

По его словам, на протяжении прошедших десяти лет российско-китайские отношения перешли в новую эпоху динамичного развития.

«И мы в эту эпоху всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства смогли не только сохранить высокий уровень [сотрудничества] под руководством наших глав государств, но и углубить его. Уровень политического доверия между нашими странами высок как никогда», — сказал Вэйдун.

Он подчеркнул, что РФ и Китай считают углубление стратегического сотрудничества между странами не временной мерой, а стратегическим выбором, который сделан на основе фундаментальных интересов наших стран и народов.

«У нас есть общая решимость и желание содействовать устойчивому и углубленному развитию отношений между нашими странами», — подчеркнул Вэйдун.

23 октября политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что Россию и Китай объединяют суверенитет двух государств, их экономическое развитие и взаимодействие, которое идет на пользу обеим странам. По его словам, у России и КНР есть точки соприкосновения, обе страны поддерживают то, что Азия становится центром силы, а БРИКС и ШОС стали заменять «большую семерку».

До этого, 30 сентября, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил, что Россия и Китай продолжат принимать меры для нормального торгово-экономического взаимодействия, по итогам года двустороннюю торговлю может ждать рекорд. Как заявил Ханьхуэй, за первые восемь месяцев 2022 года объем двусторонней торговли превысил $117,2 млрд, что на 31,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

3 сентября министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай и Россия в большей степени осознали необходимость взаимной поддержки на фоне изменений в международных отношениях. Он отметил, что Пекин и Москва глубже поняли значение достижений их взаимовыгодных отношений и добрососедской дружбы.