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Эксперты оценили сотрудничество РФ и КНР после переизбрания Си Цзиньпина

Политолог Светов: Россию и Китай объединяют суверенитет стран и их экономическое развитие
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Россию и Китай объединяют суверенитет двух государств, их экономическое развитие и взаимодействие, которое идет на пользу обеим странам. Об этом 23 октября заявил «Известиям» политолог Юрий Светов, комментируя возможности для сотрудничества стран после переизбрания Си Цзиньпина лидером Китайской коммунистической партии (КПК).

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Светов отметил, что иногда общество испытывает иллюзии, что интересы Москвы и Пекина полностью совпадают и в случае давления на Россию Китай якобы должен вмешаться, не считаясь с убытками.

«Страны суверенны в выборе своих действий, и там, где помощь России совпадает с интересами Китая, он будет это делать, где не совпадает — они аккуратно отойдут в сторону или воздержатся, и мы тоже так действуем», — подчеркнул эксперт.

У России и КНР есть точки соприкосновения, обе страны поддерживают то, что Азия становится центром силы, а БРИКС и ШОС стали заменять «большую семерку», которая пытается диктовать миру свои условия, и ООН, не способную решить ряд проблем, добавил Светов.

Также он обратил внимание на то, что Россия на фоне санкций Запада переводит свои торговые интересы в Азию, и это не значит, что Китай не будет конкурировать с РФ.

«Так, например, мы, поставляя энергоносители в Азию, Китай, Индию, цены снизили. Они понимают, что если нам некуда девать это в Европе, то почему бы не воспользоваться этой возможностью в Азии», — подчеркнул Светов.

По его мнению, между Россией и Китаем наблюдается «многослойное движение», где страны в основном будут сотрудничать, но могут и соперничать.

Светов также рассказал, что роль в добрососедских отношениях сыграли личные отношения лидеров РФ и КНР. Они выросли и сформировались в меняющемся мире, пережили период мощного давления со стороны мира на свои страны. В итоге политики поняли, что странам выгоднее быть вместе, чем врозь.

«СССР развалился, а Китай выстоял, во многом обучаясь на нашем опыте. Си в своем докладе анализировал некоторые вопросы, связанные с развалом СССР», — заключил политолог.

Как добавил политолог Иван Мезюхо, переизбрание Си Цзиньпина было ожидаемым, хотя Вашингтон пытался накалять обстановку перед съездом КПК. По его мнению, Вашингтону не удалось раскачать ситуацию внутри Китая.

Он отметил, что для России отношения с Китаем сегодня важны, а назначение Си Цзиньпина для Москвы стало позитивным моментом.

23 октября Си Цзиньпин был переизбран на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий срок. Голосование прошло на первом пленуме центрального комитета партии 20-го созыва. Он также сохранил пост председателя военного совета Коммунистической партии Китая.

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