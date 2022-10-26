Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала «виражами демократии» отзыв письма конгрессменов США об Украине
Наука
Экспресс-система для диагностики гепатита появится в 2023 году
Армия
Правительство РФ поддержало законопроект о статусе ветерана для добровольцев СВО
Мир
Воздушная тревога объявлена на большей части Украины
Армия
Стремоусов назвал безуспешными попытки ВСУ прорвать линию обороны под Херсоном
Авто
АвтоВАЗ выпустит еще одну партию автомобилей Lada Largus
Недвижимость
Цены на жилье бизнес-класса в Москве выросли на 3%
Происшествия
Два сапера подорвались на мине во время спасения человека в ЛНР
Мир
Украина обсудила с западными партнерами гарантии безопасности
Общество
В Херсонской области задержали пособника ВСУ
Армия
Запад заявил о росте тактической слаженности ВС РФ при Суровикине
Армия
Балицкий заявил о превращении Запорожья в укрепрайон наподобие Мариуполя

СМИ узнали о возможном ограничении продаж зарубежных видеоигр в РФ

«Коммерсант»: в России запланировали ограничить продажу зарубежных видеоигр
0
Фото: Global Look Press/dpa-Zentralbild/ZB/Hendrik Schmidt
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минэкономики, Минздрав, Роскомнадзор и Минцифры готовят законопроект, который обяжет разработчиков и издателей игр маркировать продукцию по возрастным категориям, а также запретит в России выпуск и продажу видеоигр с запрещенной для распространения информацией. Об этом 26 октября сообщил «Коммерсант».

Как плэй дать: в РФ предлагают оформить предзаказ на зарубежные игры до их релиза
Стоит ли доверять авторам таких объявлений и как еще можно приобрести новинки

По данным издания, изучать контент видеоигр станут экспертные организации. Их отберет Роскомнадзор. Если площадка, продающая игры, откажется исполнить требования регуляторов, то их могут заблокировать, полагают участники рынка.

Судя по содержанию документа, ограничения необходимы для «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан». Также в нем говорится о «профилактике совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».

В настоящее время в законодательстве РФ нет специального регулирования компьютерных игр, пояснили в Роскомнадзоре. В Минздраве добавили, что «осуществляется межведомственная проработка этих вопросов». В Минцифры и Минэкономики не стали комментировать разработку законопроекта.

Как отметил владелец портала Kanobu Гаджи Махтиев, в случае принятия регулирования под ударом окажутся видеоигры, которые распространяются и через цифровые площадки.

«У Роскомнадзора и прокуратуры будет право потребовать у Steam или Epic Games Store не допустить продажу российским клиентам игры, где, скажем, один из персонажей нетрадиционной ориентации», — сказал эксперт.

В июле Росфинмониторинг выступил за регулирование игровых валют. Как уточнили в ведомстве, внутриигровые валюты делятся на два наиболее распространенных типа — конвертируемые и неконвертируемые.

Первый из них предполагает, что пользователи имеют возможность обменять реальные фиатные деньги на игровую валюту, а затем обратно. Курс меняется, есть специальные платформы обмена. Поэтому оборот конвертируемых игровых валют необходимо регулировать, заявили в службе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022