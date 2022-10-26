СМИ узнали о возможном ограничении продаж зарубежных видеоигр в РФ

Минэкономики, Минздрав, Роскомнадзор и Минцифры готовят законопроект, который обяжет разработчиков и издателей игр маркировать продукцию по возрастным категориям, а также запретит в России выпуск и продажу видеоигр с запрещенной для распространения информацией. Об этом 26 октября сообщил «Коммерсант».

По данным издания, изучать контент видеоигр станут экспертные организации. Их отберет Роскомнадзор. Если площадка, продающая игры, откажется исполнить требования регуляторов, то их могут заблокировать, полагают участники рынка.

Судя по содержанию документа, ограничения необходимы для «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан». Также в нем говорится о «профилактике совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».

В настоящее время в законодательстве РФ нет специального регулирования компьютерных игр, пояснили в Роскомнадзоре. В Минздраве добавили, что «осуществляется межведомственная проработка этих вопросов». В Минцифры и Минэкономики не стали комментировать разработку законопроекта.

Как отметил владелец портала Kanobu Гаджи Махтиев, в случае принятия регулирования под ударом окажутся видеоигры, которые распространяются и через цифровые площадки.

«У Роскомнадзора и прокуратуры будет право потребовать у Steam или Epic Games Store не допустить продажу российским клиентам игры, где, скажем, один из персонажей нетрадиционной ориентации», — сказал эксперт.

В июле Росфинмониторинг выступил за регулирование игровых валют. Как уточнили в ведомстве, внутриигровые валюты делятся на два наиболее распространенных типа — конвертируемые и неконвертируемые.

Первый из них предполагает, что пользователи имеют возможность обменять реальные фиатные деньги на игровую валюту, а затем обратно. Курс меняется, есть специальные платформы обмена. Поэтому оборот конвертируемых игровых валют необходимо регулировать, заявили в службе.