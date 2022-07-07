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Росфинмониторинг выступил за регулирование игровых валют

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В индустрии видеоигр, особенно на рынке многопользовательских онлайн-игр, в последние годы наблюдается всплеск преступной активности из-за ее нерегулируемого статуса местными и международными организациями, сообщили «Известиям» в Росфинмониторинге.

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Там подчеркнули: легкость перевода внутриигровой валюты и высокая загруженность платформ, позволяют преступным транзакциям теряться в миллиардах операций.

В Росфинмониторинге отметили, что внутриигровые валюты делятся на два наиболее распространенных типа — конвертируемые и неконвертируемые.

Первый из них предполагает, что пользователи имеют возможность обменять реальные фиатные деньги на игровую валюту, а затем обратно. Курс меняется, есть специальные платформы обмена. Соответственно, оборот конвертируемых игровых валют необходимо регулировать, заявили в службе.

Там привели примеры онлайн-игр, в которых используются конвертируемые валюты: Second Life, Entropia Universe, Roblox.

«Неконвертируемые внутриигровые валюты предполагают, что игроки могут обменивать реальные фиатные деньги на игровую валюту, без возможности обратного обмена. Неконвертируемая валюта может быть использована только в игре для покупки внутриигровых предметов. Данный тип валюты обеспечивают значительную часть доходов мировой игровой индустрии и является наиболее распространенным типом внутриигровых средств», — рассказали в Росфинмониторинге.

В пример привели таки игры, как Fortnite, PUBG, Apex Legends.

Несмотря на известность схем, направленных на финансирование терроризма посредством игровых валют, должных мер правового регулирования в настоящее время не разработано, резюмировали в Росфинмониторинге.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кругом обмен: в России задумались о регулировании игровых валют

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