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Чемпион UFC Махачев рассказал о своих планах и сравнениях с Хабибом

Чемпион UFC Махачев о Хабибе: у него очень хорошая карьера была, так же хочу провести свою
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Фото: REUTERS/Christopher Pike
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Российский боец ММА Ислам Махачев 26 октября прилетел в Махачкалу после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой в UFC 280. В аэропорту он поделился своими мыслями по поводу сравнений с российской легендой UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы всегда вместе тренировались, у нас один тренер, из-за этого нас часто сравнивают. Я всегда говорю во всех интервью, что я, наоборот, рад, что меня с таким человеком сравнивают. Хабиб — великий чемпион. У него очень хорошая и длинная карьера была. Так же хочу провести свою», — сказал он.

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Также боец рассказал, что испытывает чувство удовлетворения от завоевания пояса чемпиона UFC. Махачев вспомнил, что готовился к поединку против Оливейры три месяца. Теперь же он планирует встретиться с друзьями и близкими, а также отдохнуть от тренировок.

«Какое-то чувство того, что всё, что я делал на протяжении многих лет, с детства я начинал тренироваться, что это не просто так. Дошел до цели и к тому, к чему стремился», — заявил Махачев.

Бой между Махачевым и Оливейрой прошел 22 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Махачев стал новым чемпионом в легком весе. Первым среди россиян победителем UFC в таком же весе был Нурмагомедов.

Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде. Дагестанец одержал 11-ю победу подряд и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. На счету у российского бойца — 23 победы и одно поражение. У бразильца Оливейры — 33 победы и девять поражений.

Россиянин посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. Он рассказал, что к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.

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