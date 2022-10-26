АвтоВАЗ выпустит еще одну партию автомобилей Lada Largus

АвтоВАЗ намерен выпустить в декабре текущего года еще одну партию универсалов Lada Largus. Об этом 26 октября сообщила группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

Партию из 500 автомобилей Lada Largus планирует изготовить предприятие АвтоВАЗ в декабре 2022 года. Будут выпущены как пассажирские пятиместные универсалы, так и коммерческие фургоны.

Подготовка к сборке автомобилей начнется 9 декабря, а конвейер будет запущен с 12 по 16 декабря. Машины будут производиться только в дневную смену.

Выпуск декабрьской серии из 500 авто Lada Largus станет второй ограниченной партией машин. Первую произвели с 21 июля по 4 августа текущего года, она включала в себя 1800 универсалов и фургонов.

В «Нетипичном АвтоВАЗе» предположили, что выпуск новой партии универсалов на заводе позволит возобновить интерес к машине на рынке. В дальнейшем линия В0, где выпускается Lada Largus, сосредоточится на сборке и производстве Lada Vesta NG.

24 октября стало известно, что Lada стала самой продаваемой машиной за третью неделю октября текущего года. Эксперты отметили, что 26% рынка новых легковых автомобилей в РФ по итогам третьей недели октября 2022 года заняло семейство Lada Granta, которое разошлось тиражом 2617 экземпляров. Второе место и звание лучшей иномарки в России у кроссовера Haval Jolion (702 авто). На третьей позиции расположился отечественный внедорожник Lada Niva Travel с результатом 570 штук.