Реклама
Прямой эфир
Экономика
Газовые хранилища Германии заполнены более чем на 97%
Мир
В Польше активисты попытались замуровать вход в депутатский офис премьера Моравецкого
Мир
Американист оценил вероятность кризиса в США из-за обмеления реки Миссисипи
Спорт
Чемпионку ОИ-2012 Антюх дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
Мир
Трасс поздравила Сунака с избранием на пост премьера Великобритании
Мир
Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III
Армия
Мишустин поручил создать систему контроля за обеспечением довольствием ВС РФ
Мир
Глава Генштаба ВС РФ Герасимов провел переговоры с британским коллегой
Пресс-релизы
Яркий финал Russian Endurance Challenge прошел на «Сочи Автодроме»
Авто
Испытания нового поколения Hyundai Solaris начались на дорогах Индии
Авто
Lada стала самой продаваемой машиной за третью неделю октября
Мир
Академик рассказал о последствиях ударов по Каховской ГЭС

Lada стала самой продаваемой машиной за третью неделю октября

0
Фото: TACC/Павел Ворожцов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В период с 17 по 23 октября текущего года жители РФ приобрели 10 128 новых автомобилей, из которых 40% пришлось на отечественную марку Lada. Таким образом, она стала самой продаваемой маркой в России, о чем 24 октября свидетельствуют данные агентства «Автостат».

«Веста» без приданного: популярную модель лишат «автомата»
«АвтоВАЗ» начал подготовку к производству Lada Vesta NG

По оценке специалистов, в течение третьей недели октября жители РФ купили 4083 новых автомобилей Lada.

Каждый 10-й новый автомобиль, приобретенный в России с 17 по 23 октября текущего года, был китайского бренда Haval (1027 машин). В топ-5 рейтинга попали также Chery (743 автомобиля), Hyundai (671 авто) и Kia (667 машин).

Эксперты отметили, что 26% рынка новых легковых автомобилей в РФ по итогам третьей недели октября 2022 года заняло семейство Lada Granta, которое разошлось тиражом в 2617 экземпляров. Второе место и звание лучшей иномарки в России у кроссовера Haval Jolion (702 авто). На третьей позиции расположился отечественный внедорожник Lada Niva Travel с результатом 570 штук.

В пятерку лидеров также попали кроссовер Chery Tiggo 7 PRO и вездеход Lada Niva Legend (480 и 435 штук соответственно).

18 октября стало известно, что к дилерам АвтоВАЗа поступили внедорожники Lada, которые оснащены самыми востребованными опциями: кондиционером и подогревом передних сидений. Стоимость комплектации Luxe, в которую входят эти комфортные опции, начинается от 687 900 рублей по государственной программе льготного автокредитования или от 859 900 рублей без ее использования. Внедорожники Lada Niva Travel’22 с кондиционером и подогревом передних сидений выпускаются также в вариантах Comfort Black и Comfort Off-road. Версия Comfort начинается с отметки 879 900 рублей по госпрограмме льготного автокредитования (или от 1 099 900 рублей без нее). Стоимость машины в комплектации Comfort Off-road стартует от 910 300 рублей по госпрограмме льготного автокредитования или от 1 137 900 рублей без ее учета.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022