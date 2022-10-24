Lada стала самой продаваемой машиной за третью неделю октября

В период с 17 по 23 октября текущего года жители РФ приобрели 10 128 новых автомобилей, из которых 40% пришлось на отечественную марку Lada. Таким образом, она стала самой продаваемой маркой в России, о чем 24 октября свидетельствуют данные агентства «Автостат».

По оценке специалистов, в течение третьей недели октября жители РФ купили 4083 новых автомобилей Lada.

Каждый 10-й новый автомобиль, приобретенный в России с 17 по 23 октября текущего года, был китайского бренда Haval (1027 машин). В топ-5 рейтинга попали также Chery (743 автомобиля), Hyundai (671 авто) и Kia (667 машин).

Эксперты отметили, что 26% рынка новых легковых автомобилей в РФ по итогам третьей недели октября 2022 года заняло семейство Lada Granta, которое разошлось тиражом в 2617 экземпляров. Второе место и звание лучшей иномарки в России у кроссовера Haval Jolion (702 авто). На третьей позиции расположился отечественный внедорожник Lada Niva Travel с результатом 570 штук.

В пятерку лидеров также попали кроссовер Chery Tiggo 7 PRO и вездеход Lada Niva Legend (480 и 435 штук соответственно).

18 октября стало известно, что к дилерам АвтоВАЗа поступили внедорожники Lada, которые оснащены самыми востребованными опциями: кондиционером и подогревом передних сидений. Стоимость комплектации Luxe, в которую входят эти комфортные опции, начинается от 687 900 рублей по государственной программе льготного автокредитования или от 859 900 рублей без ее использования. Внедорожники Lada Niva Travel’22 с кондиционером и подогревом передних сидений выпускаются также в вариантах Comfort Black и Comfort Off-road. Версия Comfort начинается с отметки 879 900 рублей по госпрограмме льготного автокредитования (или от 1 099 900 рублей без нее). Стоимость машины в комплектации Comfort Off-road стартует от 910 300 рублей по госпрограмме льготного автокредитования или от 1 137 900 рублей без ее учета.