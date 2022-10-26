На запорожском направлении началась перегруппировка сил ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали масштабную перегруппировку сил на запорожском направлении. Об этом в среду, 26 октября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, значительная часть ВСУ направлена в районы Орехово и Гуляйполе с перспективой атаки Васильевки и Пологи. Кроме того, часть украинских военных отправлена с харьковского направления в Днепропетровск и на херсонское направление.

«Сейчас происходит оппозиционное противостояние, идут артиллерийские дуэли. Идет перегруппировка большого количества соединений», — сказал Рогов в эфире «Соловьев Live».

Днем ранее Рогов рассказал, что практически все крупные предприятия в подконтрольной Украине части Запорожской области превращены в опорные пункты ВСУ. Он пояснил, что речь идет о предприятиях «Запорожсталь», «Запорожкокс» и цехах алюминиевого комбината. Также ВСУ создают опорные пункты на предприятиях поменьше, в школах, больницах, на объектах гражданской инфраструктуры и в торговых центрах.

18 октября Рогов отметил, что ВСУ сконцентрировали на линии соприкосновения в Запорожской области огромное число беспилотников. По его словам, летательных аппаратов на линии соприкосновения в настоящее время больше, чем когда-либо.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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