Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов центра и юга России продлен до 3 ноября, сообщили в Росавиации.

Ограничены полеты из и в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Режим ограничения авиасообщения на юге и в центре России действует с 24 февраля. Другие аэропорты страны работают в штатном режиме.

17 октября стало известно, что правительство России дополнительно выделит более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов на юге и в центральной части страны. Всего в 2022 году на эти цели пойдет 7,5 млрд рублей.

Как заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, такая поддержка позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.