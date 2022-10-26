Юрист предупредил россиян о схеме обмана на кассах самообслуживания

Многие россияне используют кассы самостоятельной оплаты в гипермаркетах для воровства товаров. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в среду, 26 октября.

«Они подходят к терминалу, считывают специальным устройством штрихкоды товаров, а затем имитируют оплату картой и покидают магазин. В результате таких действий на кассе для самостоятельной оплаты образуется незакрытый чек», ― пояснил юрист.

Более того, по словам Соловьева, в результате следующий на кассе покупатель может случайно вместе со своими товарами оплатить и товары из предыдущего чека.

В связи с этим юрист посоветовал каждый раз у касс самообслуживания перепроверять отсутствие там незакрытых чеков. «Если в чеке будут обнаружены лишние товары, необходимо обратиться к администрации. Работник администрации вместе со службой безопасности проверит данные с камер видеонаблюдения и произведет возврат излишне уплаченных средств. Будьте бдительны», ― добавил он.

Ранее, 25 октября, в Центробанке раскритиковали полисы по страхованию банковских карт и счетов от мошенников за то, что у них очень маленький уровень выплат и очень большая доля отказов в возмещении.