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В ЦБ раскритиковали страхование карт от действий мошенников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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На текущий момент полисы по страхованию банковских карт и счетов от действий мошенников обладают низкой потребительской ценностью из-за невысокого уровня выплат при большой доле отказов в возмещении, рассказали «Известиям» в Центробанке.

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Там объяснили: в большинстве случаев в покрытие таких страховок входят те же риски, по которым клиент вправе получить возмещение от банка по закону «О национальной платежной системе». Кредитная организация обязана возместить потребителю похищенные средства, если он самостоятельно не сообщил злоумышленникам банковские сведения, которые позволили украсть деньги.

Часто полисы также не защищают от обмана с использованием методов социальной инженерии, отметили в регуляторе. Там добавили, что для защиты интересов потребителей и повышения ценности таких страховок Банк России планирует изменить регулирование добровольного имущественного страхования рисков, связанных с использованием платежных карт, онлайн-банкинга и других устройств.

В страховых компаниях отметили рост спроса на полисы от кражи денег с банковских карт. Так, в «Согласии» за девять месяцев 2022 года россияне купили в пять раз больше таких полисов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, рассказал представитель компании.

В ВТБ спрос также кратно вырос, сообщили в пресс-службе. Повышение интереса к таким полисам связано с активностью мошенников, отметил директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Хитрый полис: в ЦБ раскритиковали страхование карт от действий мошенников

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