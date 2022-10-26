Реклама
Прямой эфир
Мир
Производитель NASAMS заявил о передаче Украине двух ЗРК
Наука
Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» стартовала с Байконура
Мир
Координатор Госдепа обсудил санкции против РФ с производителями алмазов
Общество
Главред RT Симоньян сообщила о запрете въезда в Армению
Мир
В Белом доме заявили о несовпадении взглядов Маска и США по вопросу Украины
Мир
РФ выступила за переговоры о недопущении гонки вооружений в космосе
Мир
Риши Сунак пообещал Зеленскому поддерживать Украину на прежнем уровне
Мир
США возложили ответственность на Киев за начало возможных переговоров с РФ
Мир
Норвегия выступила против предельной цены на газ
Наука
Ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» допущена к старту
Авто
Правительство выступило против льгот на растаможку автомобилей
Мир
Байден не будет инициировать возможный диалог с Путиным на саммите G20
Сюжет:

Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» стартовала с Байконура

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-21», который отправится к Международной космической станции (МКС), стартовала 26 октября с космодрома Байконур. Трансляция ведется на You-Tube канале «Роскосмоса».

Будь готов: какие задачи стоят перед российской космонавтикой
Насколько реальны планы высадки на Луну

Ракета должна вывести корабль на околоземную орбиту, после чего он начнет самостоятельный полет к МКС. После выведения на орбиту корабль «Прогресс МС-21» 34 раза облетит вокруг Земли, прежде, чем окажется у МКС.

Стыковка к модулю «Поиск» российского сегмента МКС должна пройти 28 октября в 05:50 мск. Всего в космосе ему предстоит пробыть порядка восьми месяцев.

«Прогресс МС-21» должен доставить 2520 кг грузов, в частности топливо для дозаправки станции, питьевую воду, азот, оборудование и материалы, а также ресурсную аппаратуру для российского сегмента МКС.

Кроме того, будут отправлены укладки для проведения на станции российских научных экспериментов «Спланх», «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Импакт» и «Терминатор». Также для эксперимента «3D-печать» привезут катушки филамента для принтера.

Накануне в «Роскосмосе» сообщили, что государственная комиссия на Байконуре допустила к старту ракету-носитель «Союз-2.1а». В среду она должна отправить к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-21».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022