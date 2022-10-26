Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» стартовала с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-21», который отправится к Международной космической станции (МКС), стартовала 26 октября с космодрома Байконур. Трансляция ведется на You-Tube канале «Роскосмоса».

Ракета должна вывести корабль на околоземную орбиту, после чего он начнет самостоятельный полет к МКС. После выведения на орбиту корабль «Прогресс МС-21» 34 раза облетит вокруг Земли, прежде, чем окажется у МКС.

Стыковка к модулю «Поиск» российского сегмента МКС должна пройти 28 октября в 05:50 мск. Всего в космосе ему предстоит пробыть порядка восьми месяцев.

«Прогресс МС-21» должен доставить 2520 кг грузов, в частности топливо для дозаправки станции, питьевую воду, азот, оборудование и материалы, а также ресурсную аппаратуру для российского сегмента МКС.

Кроме того, будут отправлены укладки для проведения на станции российских научных экспериментов «Спланх», «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Импакт» и «Терминатор». Также для эксперимента «3D-печать» привезут катушки филамента для принтера.

Накануне в «Роскосмосе» сообщили, что государственная комиссия на Байконуре допустила к старту ракету-носитель «Союз-2.1а». В среду она должна отправить к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-21».