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Иностранные авиакомпании вдвое нарастили перевозки пассажиров в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Иностранные авиакомпании вдвое нарастили перевозки пассажиров в Россию, несмотря на санкционное давление. В январе–сентябре 2022 года они перевезли на рейсах в/из РФ свыше 8,7 млн человек, тогда как за девять месяцев прошлого года — только 4 млн. Это следует из последнего ежемесячного доклада Росавиации Минтрансу, который есть в распоряжении «Известий».

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Международный пассажиропоток российских авиакомпаний, наоборот, сократился — почти на 16%, до 13 млн человек, свидетельствуют уточненные статистические данные агентства за январь–сентябрь, с которыми ознакомились «Известия».

Общее число пассажиров на международных рейсах в Россию и из страны в январе–сентябре выросло на 11% в годовом выражении: аэропорты страны обслужили на них 21,7 млн человек. Причем 13,3 млн (или 61%) из них пришлось на аэропорты московского авиаузла (Шереметьево, Внуково и Домодедово), где международный пассажиропоток вырос почти на 14% в годовом выражении.

В Россию сейчас летают 50 иностранных авиакомпаний, сказал «Известиям» источник в Минтрансе. Из них пассажирские рейсы выполняют 39 перевозчиков, еще шесть — грузопассажирские.

Эти перевозчики летают напрямую в Россию из 26 стран: Азербайджана, Алжира, Армении, Афганистана, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Израиля, Иордании, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, Киргизии, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туниса, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Эфиопии.

На конец сентября этого года российские авиакомпании летали в 15 стран: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Египет, Израиль, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Мальдивы, ОАЭ, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, следует из доклада Росавиации. В октябре к ним добавились Сейшельские острова, Туркменистан, Куба и Венесуэла.

До конца года отечественные перевозчики запустят рейсы на Шри-Ланку, во Вьетнам, Лаос, Южную Корею и Таиланд, отмечено в докладе Росавиации. Тогда россиянам будут доступны прямые перелеты в 35 стран мира, и в 24 из них — на рейсах отечественных авиакомпаний.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Крылатая фаза: иностранные авиакомпании вдвое нарастили перевозки в РФ

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