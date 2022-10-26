Реклама
Прямой эфир
Мир
Риши Сунак пообещал Зеленскому поддерживать Украину на прежнем уровне
Мир
США возложили ответственность на Киев за начало возможных переговоров с РФ
Мир
Норвегия выступила против предельной цены на газ
Наука
Ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» допущена к старту
Авто
Правительство выступило против льгот на растаможку автомобилей
Мир
Байден не будет инициировать возможный диалог с Путиным на саммите G20
Происшествия
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге достигла 12 тыс. кв. м
Мир
США заявили о получении от РФ уведомления о стратегических учениях
Мир
Штайнмайер пообещал передать Украине новые гаубицы и системы Mars II
Мир
Генсек НАТО призвал Италию увеличить поставки военной помощи Украине
Общество
Писатель Иван Черных умер в возрасте 95 лет
Мир
Британцы осудили Сунака за слова про влияние Путина на экономику страны

В Казахстане и Киргизии рассказали о переводах из России через СБП

Казахстан и Киргизия могут запустить переводы из России через СБП
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Национальном банке Киргизии «Известиям» сообщили, что в рамках интеграционных мероприятий государств — членов ЕАЭС, возможно, будет обсуждаться вопрос осуществления трансграничных переводов через системы быстрых платежей стран — участниц. Сейчас нет каких-то определенных сроков тестирования функционала, уточнили в ЦБ Киргизии.

Блеснуть номером: в СБП прорабатывают переводы в Армению и Казахстан
Когда планируется протестировать трансграничные переводы через сервис ЦБ

Своя система мгновенных платежей Нацбанка Казахстана (СМП — аналог российской СБП) внедрена относительно недавно: с момента запуска в промышленную эксплуатацию прошло всего пять месяцев, заявили «Известиям» в ЦБ республики. Там уточнили, что сейчас к системе подключена только часть банков второго уровня, ряд сервисов только запланированы к запуску.

«В связи с этим вопросы интеграции СМП с иностранными платежными системами для совершения трансграничных переводов могут быть рассмотрены после завершения данных процессов с учетом деловых интересов всех участников СМП», — уточнили в Нацбанке Казахстана.

Пилотный проект по трансграничным переводам через СБП, который предполагает взаимодействие на уровне систем двух стран, планируется запустить в конце 2022 года, заявляли «Известиям» в октябре в Банке России. Первые перечисления по номеру телефона будут пропилотированы с Белоруссией, уточняла ранее директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Южный поток: Казахстан и Киргизия могут запустить переводы из РФ через СБП

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022