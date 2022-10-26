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Число филиалов российских компаний в ОАЭ увеличилось до семи раз

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Фото: TASS/ALI HAIDER
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С конца февраля по конец сентября около 700 российских предприятий открыли второе юридическое лицо в Объединенных Арабских Эмиратах — это в пять–семь раз больше, чем в 2021-м году, рассказал «Известиям» бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов.

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Информацию подтвердили в Торгово-промышленной палате (ТПП РФ). Филиалы в ОАЭ регистрируют в основном малые и средние IT-предприятия, подчеркнули эксперты деловых объединений.

Открытие представительств за рубежом позволяет бизнесменам из России продолжать финансовое сообщение с недружественными странами и бесперебойно работать в РФ, пояснил член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Константин Вольф.

В то же время процесс регистрации юрлица в ОАЭ постепенно осложняется: увеличиваются сроки процедуры, проходит более тщательный комплаенс, сообщил Максим Загорный. Помимо этого, меняются правила получения налогового резидентства, которое позволяет россиянам открывать счета вне ОАЭ, а также без проблем вести бизнес в США и ЕС, отметил советник юридической компании BGP Litigation Денис Шушин.

Также из-за санкций Запада российским компаниям всё сложнее открыть расчетные счета в банках ОАЭ, особенно в крупных (например, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank), добавил бизнес-посол «Деловой России». В ТПП также наблюдают проблемы в работе с финорганизациями дружественных и нейтральных стран.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Заинтересованное юрлицо: российские компании массово открывают филиалы в ОАЭ

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