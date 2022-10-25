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В МИД РФ не исключили помощь Запада Украине в создании «грязной бомбы»

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Фото: Global Look Press/Armin Weigel
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Ряд стран Запада могут оказывать помощь Украине в разработке так называемой «грязной бомбы» для провокации в отношении России. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов во вторник, 25 октября.

Атомный монтаж: Украина заканчивает создание «грязной бомбы»
Готовится провокация с целью обвинить Россию в применении ядерного оружия, уверены в Минобороны РФ

По его мнению, это делается для обвинения России в использовании оружия массового поражения. Воронцов считает, что это приведет к крупной антироссийской кампании, что, в свою очередь, приведет к подрыву доверия партнеров к стране и ее изоляции на мировой арене.

«Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве поставлена задача изготовить такую бомбу. Не исключаем оказания содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для «грязной бомбы», ― сказал он.

Ранее в этот день посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия не собиралась и не собирается применять ядерное оружие на Украине. Он также посетовал, что предупреждения России о планах украинской стороны не нашли должного отклика на Западе.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил главе минобороны Украины Алексею Резникову, что Вашингтон отвергает предупреждения России о «грязной бомбе». Как уточнил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер, во время телефонного разговора Остин подтвердил непоколебимую поддержку Вашингтона Киеву в вопросе противостояния спецоперации России. Кроме того, глава американского ведомства заявил, что США не согласны с утверждениями Москвы относительно происходящего на Украине.

Между тем 24 октября глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что специалисты МАГАТЭ проверят два ядерных объекта по запросу Украины.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении принял президент России Владимир Путин 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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