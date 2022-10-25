Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 6 тыс. кв. м
Мир
Британцы осудили Сунака за слова про влияние Путина на экономику страны
Мир
Байден назвал возможное применение ядерного оружия на Украине «серьезной ошибкой»
Общество
В ГД внесли законопроект об освобождении докторов и кандидатов наук от мобилизации
Общество
«Аэрофлот» временно приостановит онлайн-регистрацию на рейсы 26 октября
Интернет
Массовый сбой WhatsApp объяснили технической ошибкой
Мир
Bloomberg узнало о планах Маска закрыть сделку по покупке Twitter 28 октября
Общество
В Москве задержали директора Собчак в рамках уголовного дела
Экономика
В Минпромторге сообщили об открытии несколько сотен магазинов Zara в начале весны
Экономика
ЯНАО, Москва и Петербург стали лидерами по доступности сотовых услуг в России
Мир
Украине потребуется €4 млрд и сотни тысяч обогревателей для прохождения зимы
Мир
МИД Эстонии призвал ЕС принять девятый пакет санкций против России

Посол РФ Антонов отверг планы по применению ядерного оружия на Украине

Посол России в США Антонов: Москва не планирует использовать ядерное оружие на Украине
0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва никогда не имела намерений и не собирается использовать ядерное оружие на Украине. Об этом 25 октября заявил посол России в США Анатолий Антонов изданию Newsweek.

НАТО подумать: что означают военные учения ядерных сил альянса в Европе
И будет ли реагировать Россия на маневры «Стойкий полдень»

«Мы неоднократно говорили о том, что Россия не собиралась и не собирается использовать ядерное оружие на Украине. Нигде и никогда за все время ни один из руководителей нашей страны и военного ведомства не упоминал о возможности прибегнуть к оружию массового уничтожения», — сказал он.

Дипломат также указал на отсутствие должной реакции Запада на предупреждения России относительно подготовки Киевом провокации с «грязной бомбой». В комментарии изданию Антонов призвал американскую общественность задуматься над тем, «не слишком ли высока цена», чтобы таким образом сводить с Москвой «политические счеты».

При этом посол подчеркнул, что западные страны готовы «рисковать безопасностью, благополучием и даже жизнями собственных граждан, в своем маниакальном желании оклеветать Россию и обелить Украину».

Кроме того, дипломат отметил, что применение «грязной бомбы» может привести к образованию зоны отчуждения на загрязненных территориях как минимум на 30 лет. Он уточнил, что детонация такого взрывного устройства будет иметь масштаб, сравнимый со взрывом маломощного ядерного оружия.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что потенциальное применение Россией ядерного оружия на Украине стало бы «серьезной ошибкой».

В то же время первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал журналистам на то, что в настоящее время наблюдаются признаки того, что украинские власти пытаются свернуть программу применения «грязной бомбы», после того как Россия обратила на это внимание. Также он выразил надежду на то, что деятельно Киева по подготовке такого взрывного устройства не возобновиться после визита инспекторов МАГАТЭ.

Полянский подчеркнул, что Россия убеждена в существовании высокого риска применения Украиной «грязной бомбы», поскольку Киев располагает достаточными ресурсами для ее создания.

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использована маломощный ядерный боеприпас или так называемая «грязная бомба».

Между тем США, Франция и Великобритания отвергли данные утверждения. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия готова дать всем заинтересованным подробные пояснения о готовящейся Киевом провокации.

Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что Москва обоснованно беспокоится возможностью Украины применить «грязную бомбу». Также она указала на то, что даже «инстинкт самосохранения так и не пробудил мозги европейских лидеров».

25 октября эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направятся в Киев и город Желтые Воды (Днепропетровская область) после сообщений России о подготовке Украиной «грязной бомбы».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022