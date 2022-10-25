Посол РФ Антонов отверг планы по применению ядерного оружия на Украине

Москва никогда не имела намерений и не собирается использовать ядерное оружие на Украине. Об этом 25 октября заявил посол России в США Анатолий Антонов изданию Newsweek.

«Мы неоднократно говорили о том, что Россия не собиралась и не собирается использовать ядерное оружие на Украине. Нигде и никогда за все время ни один из руководителей нашей страны и военного ведомства не упоминал о возможности прибегнуть к оружию массового уничтожения», — сказал он.

Дипломат также указал на отсутствие должной реакции Запада на предупреждения России относительно подготовки Киевом провокации с «грязной бомбой». В комментарии изданию Антонов призвал американскую общественность задуматься над тем, «не слишком ли высока цена», чтобы таким образом сводить с Москвой «политические счеты».

При этом посол подчеркнул, что западные страны готовы «рисковать безопасностью, благополучием и даже жизнями собственных граждан, в своем маниакальном желании оклеветать Россию и обелить Украину».

Кроме того, дипломат отметил, что применение «грязной бомбы» может привести к образованию зоны отчуждения на загрязненных территориях как минимум на 30 лет. Он уточнил, что детонация такого взрывного устройства будет иметь масштаб, сравнимый со взрывом маломощного ядерного оружия.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что потенциальное применение Россией ядерного оружия на Украине стало бы «серьезной ошибкой».

В то же время первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал журналистам на то, что в настоящее время наблюдаются признаки того, что украинские власти пытаются свернуть программу применения «грязной бомбы», после того как Россия обратила на это внимание. Также он выразил надежду на то, что деятельно Киева по подготовке такого взрывного устройства не возобновиться после визита инспекторов МАГАТЭ.

Полянский подчеркнул, что Россия убеждена в существовании высокого риска применения Украиной «грязной бомбы», поскольку Киев располагает достаточными ресурсами для ее создания.

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использована маломощный ядерный боеприпас или так называемая «грязная бомба».

Между тем США, Франция и Великобритания отвергли данные утверждения. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия готова дать всем заинтересованным подробные пояснения о готовящейся Киевом провокации.

Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что Москва обоснованно беспокоится возможностью Украины применить «грязную бомбу». Также она указала на то, что даже «инстинкт самосохранения так и не пробудил мозги европейских лидеров».

25 октября эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направятся в Киев и город Желтые Воды (Днепропетровская область) после сообщений России о подготовке Украиной «грязной бомбы».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».