Авария с участием эвакуатора произошла в Брянске

Авария с участием нескольких автомобилей, в том числе эвакуатора, произошла во вторник, 25 октября, в Брянске. Об этом во вторник, 25 октября, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на группу «ЧП и ДТП Брянск» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Фокинском районе города на улице Менжинского. Столнулись несколько легковых авто, одно из них врезалось в эвакуатор. Автомобили получили серьезные механические повреждения.

О пострадавших не сообщается. Другие детали аварии выясняются.

Ранее, 24 октября, сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой. О ДТП стало известно 20 октября. По информации источника «Известий», вечером 14 октября Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Актриса сама вызвала скорую помощь и полицию, но спасти пострадавшую не удалось.