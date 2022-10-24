По факту ДТП с участием актрисы Большовой возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.

«В Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту ДТП, произошедшего в одном из населенных пунктов Жуковского района», — говорится в сообщении.

Также полиция назначила медицинскую и автотехническую экспертизы, сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

О ДТП стало известно 20 октября. По информации источника «Известий», вечером 14 октября Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Актриса сама вызвала скорую помощь и полицию, но спасти пострадавшую не удалось.

Погибшей оказалась 31-летняя Олеся Соколова, проживающая в селе Грачевка. Экспертиза обнаружила около четырех промилле алкоголя в крови погибшей женщины.

Местные жители высказали версию, что женщина могла быть уже мертва до наезда на нее. По их словам, ходят слухи, что якобы женщину перед случившимся до смерти забил ее сожитель.

Анна Большова служит в театре «Ленком» с 1998 года, наиболее известна по роли в рок-опере «Юнона и Авось». Зрителям она также знакома по ролям в сериалах «Презумпция невиновности», «Петровка, 38. Команда Петровского», «Жаркий лед».

С 2017 года является заслуженной артисткой России.