ЯНАО, Москва и Петербург стали лидерами по доступности сотовых услуг в России
ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) представил предварительный рейтинг регионов России по доступности услуг мобильной связи. Об этом 25 октября заявил директор в сфере связи ФГУП «ГРЧЦ» Андрей Катков.
«Наиболее высокий показатель имеют Ямало-Ненецкий АО, Москва, Санкт-Петербург <...>, а наиболее низкий — Республика Алтай, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва», — сообщил он в рамках форума «Спектр».
Анализ доступности услуг мобильной связи также продемонстрировал, что в России отсутствует цифровое равенство для населения различных регионов.
Кроме того, по данным ГРЧЦ, один из федеральных операторов присутствует не во всех субъектах, что снижает уровень конкуренции и приводит к повышению стоимости услуг.
На прошлой неделе стало известно, что в России создается ассоциация, призванная объединить разработчиков оборудования для сотовой связи шестого поколения.
В конце августа сообщалось, что в России создадут систему проверки данных абонентов. Документ был принят Госдумой в первом чтении еще в 2019 году, однако с тех пор не рассматривался.
Согласно проекту, операторы мобильной связи должны будут передавать в нее известную им информацию (паспортные данные и номер телефона), чтобы банки, а также операторы платежных систем и другие организации могли проверить информацию о гражданах.