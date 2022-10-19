В России приготовились к внедрению шестого поколения сотовой связи

В России создается ассоциация, призванная объединить разработчиков оборудования для сотовой связи шестого поколения (6G), рассказал «Известиям» источник на рынке связи. Ее организацией занимается руководитель Лидирующего исследовательского центра (ЛИЦ) 5G «Сколтеха» Виталий Шуб, отметил он. Такое объединение действительно создается, подтвердил «Известиям» источник, близкий к «Сколтеху».

Идут переговоры с потенциальными участниками, среди которых отечественные производители телекоммуникационного оборудования, согласие ряда предприятий уже получено, отметил собеседник издания. Он не назвал конкретные компании.

Цель альянса — создание в РФ экосистемы разработки и производства оборудования 6G к тому моменту, когда в мире начнутся коммерческие запуски сетей нового стандарта (ожидается, что это произойдет к началу 2030-х годов), отметил собеседник «Известий».

Без создания инфраструктуры для сетей 5G развертывание 6G невозможно, а в этой сфере Россия потеряла несколько лет — ожидается, что первые образцы оборудования для пятого поколения появятся лишь к концу этого года, рассказал сотрудник компании — партнера нескольких телеком-операторов. Шестое поколение должно учитывать наработки, которые используются для 5G, и в России такие наработки есть, утверждает он.

Этот проект — своевременный и актуальный, считают в Минпромторге.

«Разработан проект дорожной карты по основным направлениям развития сетей связи шестого поколения в РФ до 2030 года. Основные этапы ее реализации — создание радиочастотного обеспечения сетей связи шестого поколения и разработка в России, а также инновационных услуг для этих сетей», — отметили в ведомстве.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Сеть где развернуться: в РФ начали готовиться к внедрению 6G