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В России создадут систему проверки данных абонентов

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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По информации «Известий», Госдума в осеннюю сессию может принять законопроект «О внесении изменений в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и иные законодательные акты РФ»». Документом предлагается создать в России Единую информационную систему проверки сведений об абонентах (ЕИС ПСА).

«Упростить работу»: МВД может получить доступ к базам данных банков и операторов связи
По мнению экспертов, это повысит эффективность раскрытия преступлений

Операторы мобильной связи должны будут передавать в нее известную им информацию (паспортные данные и номер телефона), чтобы банки, а также операторы платежных систем и другие организации могли проверить информацию о гражданах. Документ был принят Госдумой в первом чтении еще в 2019 году, однако с тех пор не рассматривался.

Как выяснили «Известия», сейчас он стоит в плане приоритетных для рассмотрения Госдумой в осеннюю сессию. Эту информацию подтвердили в комитете по финансовому рынку нижней палаты.

«Все замечания к законопроекту были устранены. Были вопросы у Минцифры, которое хочет, чтобы эта система была государственной, а не частной. Мы ничего против этого не имеем. Центробанк эту инициативу поддерживает, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, такая система создана при Минцифры, она уже прошла тестирование и показала свою эффективность. Поэтому сейчас она должна быть узаконена, подчеркнул парламентарий.

В 2019 году сначала речь шла о том, чтобы систему создали операторы связи, затем кабмин предлагал сформировать ее банкам, теперь этот вопрос решен.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Услышат, где звон: в России создадут систему проверки данных абонентов»

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