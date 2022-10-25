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Подаренная Макроном папе Римскому книга могла быть украдена нацистами

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Фото: REUTERS/Vatican Media
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Книга, которую президент Франции Эммануэль Макрон подарил папе Римскому Франциску, могла быть украдена нацистами при оккупации Львова во время Второй мировой войны. Об этом 24 октября заявил руководитель Польского института международных отношений Славомир Дембский.

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«Книга могла быть обменена до Второй мировой войны на другую книгу из коллекций какой-то другой библиотеки. Однако немцы массово грабили польские библиотеки и архивы, так что это всё еще наиболее вероятный источник ее происхождения», — написал он в Twitter.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, в свою очередь, заявил, что ведомство изучает вопрос о подарке, который президент Франции вручил папе Франциску, но «не делает заявления по этому вопросу», передает агентство РАР.

Встреча понтифика и Макрона в Ватикане состоялась ранее в этот день. На ней французский лидер вручил папе Франциску одно из первых изданий трактата Иммануила Канта «К вечному миру» 1796 года. На первой странице книги есть штамп «Академический читальный зал во Львове».

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