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Диетолог назвала абсурдной диету по группе крови

Диетолог Коробкина: диета по группе крови абсурдна, так как не учитывает климатические условия и национальные привычки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Диета по группам крови, которая предусматривает употребление в пищу определенных продуктов в зависимости от индивидуальных антигенных характеристик, не выдерживает никакой критики. Об этом во вторник, 25 октября, рассказала «Газете.Ru» диетолог, нефролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Анна Коробкина.

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По словам эксперта, сегодня нет ни одного масштабного исследования, подтверждающего эффективность такой диеты.

«Связь между группой крови и питанием никак не доказана. Если верить в принципы питания по группе крови, то в организме якобы возникает конфликт пищевых белков и антител крови, что наносит вред здоровью. Но загвоздка в том, что любые белки никогда прямо не поступают в кровь, они перед этим расщепляются до аминокислот, и никакие антитела не смогут разобраться, откуда «родом» эти аминокислоты», — сказала Коробкина.

Кроме того, данная диета не учитывает климатические условия и национальные привычки, указала эксперт. Она отметила, что первую группу крови, например, по статистике имеют преимущественно славяне. В соответствии с диетой большинству людей с первой группой крови не рекомендуется есть картофель, капусту, баклажаны, клубнику, все крупы, молоко. Таким образом, большинству россиян нужно отказаться от привычной и базовой еды.

В то же время людям с третьей группой крови нельзя есть помидоры и огурцы, а людям со второй группой лучше отказаться от мяса, что, по мнению диетолога, абсурдно.

«Получается, согласно этой теории, диетологии не нужен индивидуальный подход и почти 40% населения земли со второй группой крови можно дать одинаковую рекомендацию», — указала она.

Днем ранее врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова рассказала, что некоторые диеты опасны для здоровья. Среди них кетодиета, сыроедение, диета «двойка», питьевая и щелочная диеты, которые могут нести серьезные риски для здоровья. Врач отметила, что эти диеты создавались для людей с ограничениями рациона питания по медицинским показаниям и применение их для снижения веса без консультации врача не принесет пользы здоровью.

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