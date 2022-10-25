Мессенджер WhatsApp восстановлен после сбоя

Работу мессенджера WhatsApp восстановили после глобального сбоя. Проблемы с подключением возникли у пользователей в США, России и части европейских стран, в том числе Великобритании, сообщает телеканал «Известия». Отмечается, что сбой стал самым крупным в этом году. Ранее сообщалось, что в октябре WhatsApp отключат на устаревших смартфонах.

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