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Военный эксперт перечислил слабые стороны ракетного комплекса Hawk

Военный эксперт Бижев: российские комплексы «задавят» ЗРК Hawk, если США передадут его Украине
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Фото: commons.wikimedia.org/CPL. C. COPE
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Экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев 25 октября прокомментировал «Известиям» новость о том, что США раздумывают над отправкой Украине зенитного ракетного комплекса Hawk для борьбы с российскими беспилотниками.

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«Это старый комплекс, между средней и малой дальности. Наши современные комплексы радиоэлектронной борьбы его задавят, и он ничего видеть не будет. Его поставка не решит проблемы. Комплексы ПВО, которые поставляют немцы, англичане, американцы, должны быть интегрированы в единую информационную систему и в единую систему управления. Возможности быстро это сделать в полевых условиях нет», — сказал эксперт.

Кроме того, необходимо переучивать расчеты, на это уходит в среднем 3–4 месяца, отметил он. По словам Бижева, для разных комплексов от разных производителей должна создаваться единая автоматизированная система управления. Если комплекс Hawk обнаружит цель, он ее сможет сбить.

«Поставят его где-нибудь на границе или на объекте. Сам обнаружил, сам сбил. А с системой опознавания «свой-чужой» как? А техническое обслуживание, регламентные работы? Украина была интегрирована в нашу систему ПВО, у них были наши комплексы. Мы обучались в одних академиях и училищах. Сейчас им необходимо управлять комплексами от разных производителей. А систему создавать непросто и очень дорого. Скорее всего, комплексы Hawk прибудут со своими расчетами», — заключил Бижев.

10 октября газета The Washington Post сообщила, что США вряд ли ускорят поставки нового оружия Киеву или предоставят украинским войскам ракетные комплексы Patriot. При этом отмечалось, что украинские власти запросили у США новейшие системы противовоздушной обороны и другие вооружения на фоне массированного удара России по объектам энергетики Украины. В частности, указывалось, что Киев рассчитывает получить комплексы Patriot, MIM-23 Hawk, ударные беспилотники и другое вооружение.

Вместе с тем президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, включая поставку передовых систем ПВО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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