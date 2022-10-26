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Родители перечислили нежелательные профессии для своих детей

Опрос выявил профессии, которые родители не хотели бы для своих детей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Рабочие, творческие и медицинские специальности лидируют в списке профессий, которые для своих детей не хотят родители. Это следует из опроса образовательной компании MAXIMUM Education, результаты которого 26 октября поступили «Известиям».

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Так, 13% опрошенных не хотят, чтобы ребенок стал дворником, против разнорабочего высказались 11% респондентов.

Творческой профессии не желают для своих детей 12% опрошенных. В этой категории самыми непривлекательными родители назвали художественную или актерскую специальность.

Перспектива работы санитаром(-кой), медбратом или медсестрой для ребенка не радует 9,5% родителей. Примечательно, что каждый пятый родитель не пожелал бы своему ребенку «нелюбимой работы», говорится в релизе.

Не хотят для детей работы водителя, курьера, администратора, парикмахера и официанта 9% опрошенных.

По словам каждого третьего родителя, его ребенок уже выбрал профессию, помогли в этом консультации специалистов по профориентации.

Как отмечается, 81% опрошенных рассказали, что выбор специальности и дальнейшего обучения был совместный, в 19% случаев решение по этому вопросу принимали сами школьники.

В списке наиболее желаемых профессий лидируют специальности из сферы IT (29%), 10% опрошенных хотят видеть ребенка предпринимателем, 8,5% считают лучшей работу на госслужбе.

Исследование проводилось с 15 по 19 октября среди родителей учащихся 9–11-х классов. В опросе поучаствовало более 1,2 тыс. человек во всех регионах РФ.

22 октября психолог Елена Селезнева рассказала, что эмоциональное выгорание угрожает чаще всего тем, чья работа связана с постоянным общением с большим количеством людей. Это учителя, медицинские и социальные работники, сотрудники правоохранительных органов, спасатели, продавцы и менеджеры.

По словам эксперта, справиться с напряжением помогут массаж, спорт, хобби, отдых с семьей, встречи с друзьями, походы, путешествия и прогулки, медитация и йога.

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