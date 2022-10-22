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Психолог назвала самые уязвимые для выгорания профессии

Елена Селезнева: врачи, полицейские и учителя чаще выгорают на работе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Эмоциональное выгорание угрожает чаще всего тем, чья работа связана с постоянным общением с большим количеством людей. Это учителя, медицинские и социальные работники, сотрудники правоохранительных органов, спасатели, продавцы и менеджеры. Об этом в субботу, 22 октября, сообщила психолог Елена Селезнева.

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По ее словам, причинами выгорания могут стать продолжительный стресс, постоянная рутина, повышение нагрузки, частые командировки, нездоровая атмосфера в коллективе, маленькая зарплата, работа без выходных и отсутствие поощрений.

«Чтобы избежать выгорания, нужно найти в жизни баланс между работой и семьей, хобби и друзьями. Также важно построить доверительные отношения с коллегами и руководителем, разобраться со своими задачами и понять, что нравится, а что нет», — рассказала психолог в беседе с «Газета.Ru».

Селезнева отметила, что справиться с выгоранием можно, если оно длится не больше месяца.

«Для начала нужно понять, что конкретно не устраивает в работе и больше всего беспокоит. Попытайтесь создать план действий и честно ответить себе на два вопроса: «Счастлив ли я сегодня?» и «Что мне нужно сделать, чтобы завтра стало лучше?» — уверяет специалист.

Также справиться с напряжением помогут массаж, спорт, хобби, отдых с семьей, встречи с друзьями, походы, путешествия и прогулки, медитация и йога.

13 октября бизнес-коуч Катерина Акман назвала способы борьбы со стрессом на работе. По ее мнению, справиться со стрессом помогут дыхательные практики, соблюдение режима сна, сбалансированное питание и прогулки на свежем воздухе.

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