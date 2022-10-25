Корреспондент «Известий» показала последствия взрыва в Мелитополе

В результате теракта у здания телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе Запорожской области наибольшие повреждения получил кабинет, где трудились сотрудники сайта телеканала. Об этом 25 октября с места событий сообщила корреспондент «Известий».

«Взрыв произошел буквально за окном, и он был такой мощный, что выбиты окна, пострадал фасад и машину разорвало буквально на части. Детали долетели до кабинета», — рассказала она.

Ранее в этот день сообщалось, что утром, когда работники «ЗаТВ» шли на работу, у здания телецентра взорвалась начиненная взрывчаткой машина. Мощность — 1,5–2 кг в тротиловом эквиваленте.

По последним данным, один человек госпитализирован, пятеро получили легкие ранения.

Ранее, 23 октября, три человека были ранены и один погиб в результате теракта в Херсоне. Отмечалось, что он был организован вооруженными силами Украины (ВСУ).

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

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