Три человека ранены и один погиб в результате теракта в Херсоне. Об этом 23 октября сообщил минздрав региона.

«Один гражданский погиб, трое получили ранения в результате сегодняшнего теракта в Херсоне со стороны ВСУ», — сказали в ведомстве.

Пострадавшим оказали всю необходимую экстренную медпомощь. Пациенты госпитализированы в одну из больниц области.

Самодельное взрывное устройство сдетонировало в Херсоне днем в воскресенье, сообщалось об одном погибшем.

Утром 23 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал, что ситуация на линии фронта в Херсонской области остается без изменений. Попытки украинских войск пробить оборону отражены.

В начале этой недели командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он отметил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона.

Из соображений безопасности власти региона попросили жителей перейти на левобережную часть области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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