Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МВД Британии поддержал кандидатуру Сунака на пост лидера тори
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали в результате теракта в Херсоне
Происшествия
ВСУ выпустили 12 неуправляемых ракет по Горловке
Мир
Британский лыжник назвал нелепыми соревнования без российских спортсменов
Политика
Эксперты оценили сотрудничество РФ и КНР после переизбрания Си Цзиньпина
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту падения самолета Су-30 в Иркутске
Армия
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции
Армия
Стремоусов рассказал об отражении всех попыток ВСУ пробить линию обороны
Армия
ВС РФ отразили атаки украинских войск в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях
Мир
В Минобороны РФ рассказали об ударах по военным и энергетическим объектам Украины
Происшествия
Мирный житель погиб из-за удара ВСУ по территории ДНР
Мир
На Украине предложили ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой
Сюжет:

Один человек погиб и трое пострадали в результате теракта в Херсоне

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека ранены и один погиб в результате теракта в Херсоне. Об этом 23 октября сообщил минздрав региона.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«Один гражданский погиб, трое получили ранения в результате сегодняшнего теракта в Херсоне со стороны ВСУ», — сказали в ведомстве.

Пострадавшим оказали всю необходимую экстренную медпомощь. Пациенты госпитализированы в одну из больниц области.

Самодельное взрывное устройство сдетонировало в Херсоне днем в воскресенье, сообщалось об одном погибшем.

Утром 23 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал, что ситуация на линии фронта в Херсонской области остается без изменений. Попытки украинских войск пробить оборону отражены.

В начале этой недели командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он отметил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона.

Из соображений безопасности власти региона попросили жителей перейти на левобережную часть области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022