Возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе совершен теракт. Об этом 25 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Возле здания нашей областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошел теракт. По имеющейся на данный момент информации, сработало самодельное взрывное устройство», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, взрывной волной повредило фасад и окна в здании. На месте работают экстренные службы. Несмотря на произошедшее, по словам Рогова, телекомпания продолжит свою работу.

Ранее, 23 октября, три человека ранены и один погиб в результате теракта в Херсоне. Отмечалось, что он был организован Вооруженными силами Украины (ВСУ).

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов все еще остается под контролем ВСУ.

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