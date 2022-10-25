Власти Мелитополя уточнили информацию по пострадавшим в результате взрыва машины

Один человек госпитализирован, еще пятеро получили легкие ранения в результате взрыва машины у здания телекомпании в Мелитополе. Об этом во вторник, 25 октября, сообщили власти города.

В администрации города отметили, что также пострадало здание телекомпании.

«Также повреждены соседние жилые дома и автомобиль, проезжавший мимо в момент взрыва», — говорится в Telegram-канале администрации Мелитополя.

Ранее сообщалось, что пострадали пять человек, в том числе сотрудники медиахолдинга «ЗаМедиа».

25 октября в администрации Мелитополя сообщили о мощном взрыве. По предварительной информации экстренных служб, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Взрыв произошел рядом со зданием бизнес-центра, в котором находится редакция местной телекомпании. В здании выбиты почти все окна, повреждена часть кабинетов, вылетели двери на первых этажах. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал произошедшее терактом.

Мелитополь был освобожден российскими войсками в ходе проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите республик Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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