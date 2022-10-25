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В результате взрыва у телекомпании в Мелитополе пострадали пять человек
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В результате взрыва у телекомпании в Мелитополе пострадали пять человек

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Фото: Соцсети
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В результате взрыва машины у здания телекомпании в Мелитополе пострадали пять человек, в том числе сотрудники медиахолдинга «ЗаМедиа». Об этом сообщил 25 октября первый зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций, завкафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского госуниверситета Александр Малькевич.

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«Сегодня утром, когда работники запорожского областного телеканала «ЗаТV» в Мелитополе шли на работу, взорвали начиненную взрывчаткой машину у здания телецентра. Мощность — 1,5–2 кг в тротиловом эквиваленте», — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации экстренных служб, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Взрыв произошел рядом со зданием бизнес-центра, в котором находится редакция местной телекомпании «ЗаTV». В здании выбиты почти все окна, повреждена часть кабинетов, вылетели двери на первых этажах.

«Предварительная версия — теракт. По первым данным, тяжелых пострадавших в результате взрыва нет», — сообщил журналистам, в свою очередь, представитель экстренных служб.

Ранее, 23 октября, стало известно, что три человека ранены и один погиб в результате теракта в Херсоне. Отмечалось, что он был организован вооруженными силами Украины (ВСУ).

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

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