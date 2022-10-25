Реклама
Прямой эфир
Армия
Стремоусов заявил о стабильной ситуации на херсонском направлении
Мир
Польша планирует ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины
Мир
Bloomberg заявил о цели ЕК ввести потолок цен на газ в Швейцарии и Британии
Мир
Министр обороны США отверг предупреждения России относительно Украины
Происшествия
Последствия теракта у телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе попали на видео
Мир
США рассматривают возможность отправки на Украину ЗРК HAWK
Авто
Volkswagen откажется от сенсорных кнопок на рулевом колесе
Общество
Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФТС с профессиональным праздником
Интернет
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой
Мир
Турция попросила о скидке на российский газ у «Газпрома»
Происшествия
ВФУ за 10 минут нанесли удары по двум районам Донецка
Мир
Украинцы призвали Зеленского перевести алфавит на латиницу
Сюжет:

Последствия теракта у телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе попали на видео

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате теракта у здания телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе Запорожской области повреждены фасад и часть кабинетов, выбиты окна. Последствия взрыва можно наблюдать на кадрах, которые есть в распоряжении «Известий» 25 октября.

Также видно, что имело место возгорание, на месте работают спасатели.

Уточнялось, что утром, когда работники запорожского областного телеканала «ЗаТВ» в Мелитополе шли на работу, у здания телецентра взорвалась начиненная взрывчаткой машина. Мощность — 1,5–2 кг в тротиловом эквиваленте.

По последним данным, один человек госпитализирован, пятеро получили легкие ранения.

Ранее, 23 октября, три человека ранены и один погиб в результате теракта в Херсоне. Отмечалось, что он был организован вооруженными силами Украины (ВСУ).

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022