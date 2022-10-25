Последствия теракта у телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе попали на видео

В результате теракта у здания телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе Запорожской области повреждены фасад и часть кабинетов, выбиты окна. Последствия взрыва можно наблюдать на кадрах, которые есть в распоряжении «Известий» 25 октября.

Также видно, что имело место возгорание, на месте работают спасатели.

Уточнялось, что утром, когда работники запорожского областного телеканала «ЗаТВ» в Мелитополе шли на работу, у здания телецентра взорвалась начиненная взрывчаткой машина. Мощность — 1,5–2 кг в тротиловом эквиваленте.

По последним данным, один человек госпитализирован, пятеро получили легкие ранения.

Ранее, 23 октября, три человека ранены и один погиб в результате теракта в Херсоне. Отмечалось, что он был организован вооруженными силами Украины (ВСУ).

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

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