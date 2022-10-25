В северных регионах России идут снегопады

В северных регионах России продолжает бушевать непогода. В распоряжении «Известий» во вторник, 25 октября, появились соответствующие кадры.

Так, в Якутии снегом замело дороги, а житель села Жиганск заснял сильную пургу в населенном пункте.

В Красноярске ситуация не лучше: осадки создают проблемы водителям, снижая видимость на дороге.

Ранее во вторник стало известно о надвигающемся на Новосибирск циклоне с сильным ветром. Так, 27 октября днем в городе пройдут дождь и мокрый снег. Порывы ветра ночью составят до 16 м/с, а днем — до 11 м/с, местами его скорость может достигать 18 м/с.

Кроме того, с 24 октября похолодание ожидается в Приморском крае. По ночам вероятны заморозки до –10 градусов.