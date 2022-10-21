Похолодание до –10 градусов спрогнозировали в Приморье

Синоптики спрогнозировали нестабильные погодные условия на следующей неделе в Приморье. В отдельных районах вероятны заморозки до –10 градусов.

С 24 октября регион окажется под влиянием гребня континентального антициклона. Днем в Приморье будет ясно и солнечно. При этом температура воздуха на севере региона опустится до +5 градусов, на юге — до +13 градусов. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. По ночам ожидаются заморозки до –3…–10 градусов, на южном побережье ожидается до +3 градусов.

26 октября ядро антициклона сместится к Японскому морю, из-за чего в Приморье упадет атмосферное давление. В регионе ожидается облачность, но без осадков. Температура воздуха в среднем повысится на 1–5 градусов.

Ранее в этот день первый снег зарегистрировали метеостанции в Московской области. 21 октября осадки выпали на севере и северо-западе региона, на границе с Тверской областью, в Клину и Волоколамске.