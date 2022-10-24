Циклон с сильным ветром надвигается на Новосибирск

К Новосибирской области приближается циклон, который принесет в регион сильный ветер. Во вторник и среду, 25 и 26 октября, будет без осадков, лишь в восточной части области пройдет мокрый снег. При этом температура воздуха в ночные часы будет понижаться до –6 градусов, а местами — и до –11 градусов. Днем будет до +7 градусов.

В четверг, 27 октября, погода испортится. Днем в Новосибирске пройдут дождь и мокрый снег. Воздух может прогреться до +10 градусов, но ожидается сильный ветер. Ночью он будет дуть с порывами до 16 м/с. Днем — до 11 м/с, а местами его скорость при порывах может достигать 18 м/с, сообщает Сибкрай.ru со ссылкой на синоптиков Западно-Сибирского Гидрометцентра.

VN.ru напоминает, что 23 октября в Новосбирской области около 100 населенных пунктов остались без света из-за стихии. Ураган рвал провода и срывал крыши со зданий.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 октября в некоторых районах Москвы возможно образование льда на дорогах. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее в этот день Вильфанд сообщил, что в ночь на вторник в Москве ожидается легкий мороз до –5 градусов. При этом днем 25 октября температура воздуха составит примерно +4...+5 градусов, будет солнечно.