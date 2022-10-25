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11-летний мальчик пропал в Перми

В Перми не вернулся из школы 11-летний мальчик
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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11-летний мальчик пропал в Мотовилихинском районе Перми. Об этом говорится в записи поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 24 октября.

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По информации волонтеров, мальчик ушел из школы в 14:10 в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Из основных примет ребенка: рост 140–145 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Он был одет в темно-зеленую парку, черную шапку с бело-красным узором, темно-синие штаны и коричневые ботинки со шнурками.

Спасательный отряд организовал сбор волонтеров для поисков. Любую информацию о местонахождении просят срочно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: +7 (342) 204-49-04 и 102.

Ранее, 7 октября, около 100 человек вышли на поиски пропавшей 14-летней девочки в Коми. Она вышла из дома, но не появилась в школе и перестала выходить на связь.

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