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В Коми около 100 человек вышли на поиски пропавшей по дороге в школу 14-летней девочки

В Коми 100 человек вышли на поиски пропавшей 5 октября 14-летней девочки
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Фото: администрация Ухты
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В Коми пропала 14-летняя девочка, на ее поиски вышли около 100 человек. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе администрации Ухты.

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Отмечается, что девочка пропала 5 октября, утром она вышла из дома, однако в школе не появилась и не выходит на связь. С сообщением о пропаже девочки в дежурную часть полиции обратились ее родители.

«Приметы разыскиваемой: рост 170-172 см, худощавого телосложения, волосы ниже плеч, темного цвета, глаза карие, имеется родинка на подбородке», — говорится в группе администрации во «ВКонтакте».

Девочка была одета в черную шапку, черную куртку, черные брюки, черные зимние ботинки с красной полосой сбоку. При себе имела рюкзак зеленого цвета с салатовыми пятнами.

«По данным полиции, на сегодня 25 сотрудников находятся на поисках пропавшей девочки, ждут прибытия дополнительных сил. По данным ГО и ЧС администрации Ухты, от них задействовано в поисках более 60 человек, включая сотрудников МЧС и добровольцев из числа местных жителей», — сказали в пресс-службе администрации ТАСС.

Кроме того, там сообщили, что накануне в районе бассейна «Юность», недалеко от реки Ухта был найден рюкзак девочки. Родители его опознали.

В настоящий момент следователи совместно с полицейскими выясняют причины пропажи подростка.

17 сентября в Зеленогорске Красноярского края пропал 10-летний мальчик. Ребенок ушел из дома накануне и не вернулся. Сотрудники полиции обследовали места возможного местонахождения ребенка, поиски продолжаются.

Мальчик был одет в кофту черного цвета с бело-красным рисунком, спортивные штаны со вставками белого цвета и красными крестами внизу, черные кроссовки с белой подошвой.

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