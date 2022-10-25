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Производители спиртного выступили против параллельного алкоимпорта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Деловая Россия» попросила главу Минфина Антона Силуанова не допустить легализации параллельного импорта спиртного. Об этом сказано в письме организации (в нее входят крупнейшие отечественные производители алкогольных напитков — «Белуга», «Фанагория», «Абрау-Дюрсо» и другие) в ведомство, «Известия» ознакомились с документом.

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Новый подход позволит недобросовестным импортерам ввозить в страну контрафакт, уверены в бизнес-объединении. Сейчас это невозможно: при прямом импорте товаров иностранные производители либо их партнеры гарантируют, что в страну поставляют оригинальную продукцию.

Ее качество компании подтверждают документами, подлинность которых может подтвердить производитель. Для потребителей это важно, так как легальные напитки безопасны для жизни и здоровья, отметили в «Деловой России».

В сентябре Минпромторг предложил легализовать параллельный импорт для части брендов иностранного алкоголя. В Минфине «Известиям» сказали, что рассмотрят предложения Минпромторга.

Но часть брендов премиального алкоголя, которые упоминает Минпромторг в своих поправках по свободному импорту, до сих пор официально завозят в Россию, отмечено в письме «Деловой России». Например, это ликер Aperol, вермуты и вина Martini, коньяк Camus, уточнил источник «Известий» на потребительском рынке.

Эти марки есть и на полках магазинов. Если власти легализуют параллельный импорт спиртного, это нанесет ущерб добросовестным российским дистрибьюторам, считают в «Деловой России».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Градус преткновения: производители спиртного выступили против параллельного алкоимпорта

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