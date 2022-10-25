В Госдуме совместно с Минстроем провели анализ наличия свободного жилья на первичном и вторичном рынке России, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Необходимые свободные площади для переселенцев из Херсонской области есть в регионах центральной и южной частей страны.

В частности, в Краснодарском крае, Адыгее, Московской, Владимирской областях, Пермском крае стройка в этом году идет опережающими темпами — сейчас там возвели уже больше половины прошлогоднего объема за десять месяцев, сказал он.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщал, что жители Херсонской области уже начали получать жилищные сертификаты в Краснодарском крае и на Ставрополье.

«Уже принято решение, что реализовать сертификат можно будет как на первичном, так и на вторичном рынке, а также под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В целом, переселенцы смогут быстро начать новую страницу своей жизни в большинстве регионов», — сказал Сергей Пахомов.

При этом схема не подразумевает каких-либо затрат для девелоперов: финансирование сертификатов будет обеспечено из средств федерального бюджета, сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он полагает, что наиболее популярными среди переселенцев будут крупные города и агломерации или южные, с теплым климатом регионы.

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Жилья массив: беженцев из Херсона расселят на юге и в центре России